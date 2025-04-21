Derrick
Folge 6: Nur Aufregungen für Rohn
60 Min.Ab 12
Seit Jahr und Tag versieht der Geldbote Paul Seibach seinen Dienst für einen Supermarkt. Er ahnt nicht, daß der ehrgeizige Student Harald Rohn einen nahezu perfekten Plan ausgearbeitet hat, um den ehrwürdigen älteren Herrn zu berauben. Als Herr Seibach dann jedoch ermordet aufgefunden wird, müssen sich Oberinspektor Derrick und Inspektor Klein mit dem Fall befassen. Sie kommen bald darauf, daß Harald Rohn etwas mit der Sache zu tun haben muß, denn er benimmt sich ausgesprochen verdächtig. Aber einen Beweis seiner Schuld können Derrick und Harry Klein beim besten Willen nicht finden.
Derrick
