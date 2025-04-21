Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Langsamer Walzer

Staffel 15Folge 11
Langsamer Walzer

Derrick

Folge 11: Langsamer Walzer

59 Min.Ab 12

Inge Sanders lacht über die Warnungen ihrer Freunde und nimmt wieder einmal die Abkürzung durch den dunklen Park. Kurze Zeit später ist die junge Frau tot, ermordet. Oberinspektor Derrick und Kollege Klein finden in Tatortnähe einen Walkman. Mit diesem dürftigen Indiz machen sich die beiden Kriminalisten an die Ermittlungen.

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

