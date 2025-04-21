Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Nach acht langen Jahren

KultKrimiStaffel 15Folge 13
Nach acht langen Jahren

Nach acht langen JahrenJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 13: Nach acht langen Jahren

59 Min.Ab 12

Der Restaurantbesitzer Scarletti wird wie viele seiner italienischen Landsleute von der Mafia erpreßt. Als erneut ein Schutzgeldkassierer bei ihm auftaucht, wirft ihn Scarlettis deutsche Ehefrau Martha kurzerhand aus dem Lokal. Auch Oberinspektor Derrick hört von dem Vorfall durch seinen Kollegen Martin Howald vom Kommissariat Organisiertes Verbrechen, beide befürchten, daß sich der Wirt in Lebensgefahr befindet. Sie erfahren, daß ein gewisser Andreas Heine auf dem Weg nach München ist, angeblich ein Abgesandter der Mafia. Kurz nach dessen Eintreffen wird Scarletti erschossen.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen