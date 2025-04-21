Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 15Folge 2
Folge 2: Beatrice und der Tod

60 Min.Ab 12

Die Journalistin Beatrice Deininger begleitet Derrick bei seiner Arbeit. Derricks positive Einschätzung der Frau gerät allerdings arg ins Wanken, als der Oberarzt einer Münchner Klinik ermordet wird. Bei den Recherchen benimmt sich Beatrice Deininger äußerst seltsam.

KultKrimi
