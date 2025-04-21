Derrick
Folge 15: Die seltsame Sache Liebe
59 Min.Ab 12
Anna Bechler hat eine Vermißtenanzeige aufgegeben: die Kellnerin Doris Stein, bei ihr zur Untermiete wohnend, sei spurlos verschwunden. Alle Personenangaben aus der Anzeige treffen auf die junge Frau zu, die man heute in der Nähe des Güterbahnhofs tot neben den Gleisen aufgefunden hat. An Hand der Tatortfotos, die Oberinspektor Derrick der Zimmervermieterin vorlegt, besteht an der Identität der Gesuchten kein Zweifel. Sie war, wie Derrick bei dieser Gelegenheit erfährt, mit dem Studenten Ulrich Lohse liiert. Liegt ein Unfall vor - oder Mord?
Derrick
