Derrick
Folge 6: Billies schöne, neue Welt
57 Min.Ab 12
Eine junge Drogenabhängige wird im Wald ermordet aufgefunden. Die Ermittlungen führen Oberinspektor Derrick in eine in der Drogenszene bekannte Diskothek. Billie, die Tochter des Inhabers Bernhard Troyda, verhält sich gegenüber Derrick sehr merkwürdig.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises