Ein Mörder zu wenig

KultKrimiStaffel 8Folge 11
60 Min.Ab 12

Es ist bereist der dritte Tag, an dem Walter Kramer unentschuldigt seiner Arbeit, in einem Münchener Wasserwerk, fernbleibt. Seine Frau findet die Leiche ihres Mannes im Wohnzimmer, hingestreckt auf dem Boden. Bei der Durchsuchung der Wohnung findet Oberinspektor Derrick - die schriftliche Mitteilung einer staatlichen Lottogesellschaft über einen hohen Gewinn.

KultKrimi
