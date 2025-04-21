Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Dr. Römer und der Mann des Jahres

KultKrimiStaffel 8Folge 3
Dr. Römer und der Mann des Jahres

Dr. Römer und der Mann des JahresJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 3: Dr. Römer und der Mann des Jahres

60 Min.Ab 12

Dr. Römer steht in dringendem Verdacht, seinen Nachfolger erschossen zu haben. Mysteriös wird die Sache dadurch, daß Dr. Römer schon seit drei Monaten tot ist. Oberinspektor Derrick nimmt sich des Falles an.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen