KultKrimiStaffel 8Folge 5
60 Min.Ab 12

Kommissar Wobeck ertappt bei einem Einbruch seinen Sohn Erich auf frischer Tat. Der Hauseigentümer liegt tot daneben. Der junge Wobeck wehrt sich gegen den Verdacht, den Mord begangen zu haben, und verweist auf den Freund Willi Stein, der mit ihm in die Villa eingebrochen sei. Dieser hat zunächst jedoch ein einwandfreies Alibi, bestätigt durch einen Herrn Zander.

