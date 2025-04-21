Das seltsame Leben des Herrn RichterJetzt kostenlos streamen
Derrick
Folge 15: Das seltsame Leben des Herrn Richter
59 Min.Ab 12
Martin Richter bittet seinen Sohn Manfred um ein Gespräch, wird jedoch kurz vor dem Treffen erschossen. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, daß der Vater ein Doppelleben führte.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises