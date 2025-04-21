Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Ende einer Sehnsucht

KultKrimiStaffel 8Folge 13
Folge 13: Ende einer Sehnsucht

55 Min.Ab 12

Die Meldung von Tod eines 32jährigen, der in seinem Pensionszimmer erschlagen wurde, stammt von Kommissar Merck. Er war mit der Absicht in die Pension gekommen, dem Mann zu helfen. Wie Merck bekundet, ist er ein guter Bekannter seiner Tochter Irene gewesen. Doch ihre Wege hatten sich vor zwei Monaten in Griechenland getrennt. Jetzt war er zu Irenes Überraschung in München aufgetaucht und steckte ganz offensichtlich in ernsten Geldnöten. Zunächst glaubt Oberinspektor Derrick, in der Tatwaffe, einer zerbrochenen Whiskyflasche, ein sicheres Beweistück zu besitzen. Erhoffte Fingerabdrücke lassen sich an ihr dann doch nicht nachweisen.

