Des Traust Di Nie vom 13.05.2019

PULS 4Staffel 1Folge 1
Folge 1: Des Traust Di Nie vom 13.05.2019

47 Min.Ab 6

"Des Traust Di Nie" mit Kati Bellowitsch und Gernot Haas. Wer kann die meisten Telefonstreiche für sich gewinnen? Die Prominenten erhalten skurrile Aufgaben - wie beispielsweise Alex Kristan, der als Jogi Löw bei der Österreichischen Fussball Bundesliga anruft – seine Aufgabe: Die Bundesliga muss ihm am Telefon versprechen, dass seine offene Kaffeehausrechnung bezahlt wird. Der Stimmenimitator probiert alles und bringt als „Hans Krankl“ die Menschen am anderen Ende der Leitung zur Verzweiflung. Kann er die Punkte für sein Team holen oder verliert er am Schluss doch die Nerven? Lilian Klebow lässt in Folge Eins ihren Charme bei Harry Prünster spielen. TV-Star Lilian Klebow versucht ihr Glück bei Witze-König Harry Prünster und soll ihn, als Fan getarnt, dazu überreden ihr einen Witz zu erzählen. Dabei versteht Prünster die Welt nicht mehr: Warum hat PULS 4 dem Fan angeblich seine Geheim-Nummer gegeben? Und kann Klebow den verdutzten Harry überzeugen?

PULS 4
