Des Traust Di Nie vom 24.06.2019
Des Traust Di Nie
Folge 5: Des Traust Di Nie vom 24.06.2019
44 Min.Ab 6
Aida Loos und Stefan Leonhardsberger bei einer neuen Folge "Des Traust Di Nie" auf PULS 4. Radio-Star Kati Bellowitsch und Mann der 1000-Stimmen Gernot Haas freuen sich wieder auf geballte Promi-Power: Kabarettistin Aida Loos und Multi-Talent Stefan Leonhardsberger lassen sich auf neue Streiche ein und greifen zum Telefonhörer.
