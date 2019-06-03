Zum Inhalt springenBarrierefrei
Des Traust Di Nie vom 03.06.2019

PULS 4Staffel 1Folge 3
Folge 3: Des Traust Di Nie vom 03.06.2019

46 Min.Ab 6

Uschi Glas versucht sich als Bohlens Assistentin, Bernardin soll ab nach Dubai. Die Aufgaben der dritten Folge in "Des Traust Di Nie" auf PULS 4 haben es für die Promis in sich: Uschi Glas muss sich beispielsweise als Assistentin von Dieter Bohlen ausgeben und die Kandidatin in der Leitung überzeugen ihr ein Ständchen zu singen. Stefano Bernardins Schwester soll ihm dafür glauben, dass er spontan nach Dubai reisen muss und sie seine Kinder vom Kindergarten abholen möge. Welchem Promi gelingt der Streich und welches Team kann den Sieg einheimsen?

PULS 4
