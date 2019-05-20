Des Traust Di Nie vom 20.05.2019Jetzt kostenlos streamen
Des Traust Di Nie
Folge 2: Des Traust Di Nie vom 20.05.2019
Am Comedy-Montag auf PULS 4 freut sich das Moderatoren-Duo Kati Bellowitsch und Gernot Haas auf zwei besondere Stargäste: Der scherzaffine Comedian Omar Sarsam und Schauspielerin Kristina Sprenger geben ihr Bestes, um den Sieg in ihr Team zu holen: Das besonders große Schuhgeschäft: Gernot Haas und Kristina Sprenger müssen bei einem Schuhgeschäft anrufen und behaupten, dass vor dem Geschäft eine Riesen-Bühne aufgebaut wird. Ziel ist es, den Inhaber dazu zu bringen, die Eingangstür zum Shop abzumessen. Können die zwei den Besitzer überzeugen und damit Punkte für ihr Team einheimsen? Unser nächster Star: Moderatorin Kati Bellowitsch muss den Eurovision Song Contest-Beauftragten Eberhard Forcher anrufen und Omar Sarsam als neues Wunderkind für den Songcontest schmackhaft machen. Der Streich ist gewonnen, sobald Forcher den "neuen" Star zum Vorsingen einlädt. Ob Bellowitsch und Sarsam ein Genie-Streich gelingt?
