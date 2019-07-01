Des Traust Di Nie vom 01.07.2019Jetzt kostenlos streamen
Radio-Star Kati Bellowitsch und "Mann der 1000 Stimmen" Gernot Haas freuen sich auf prominente Unterstützung in einer brandneuen Folge von "Des Traust Di Nie". Der Kabarettist Omar Sarsam und Schauspielerin Nicole Beutler statten dem PULS 4-Studio einen Besuch ab. Nicole Beutler stellt sich dem „Sag das jetzt“-Telefonstreich und muss während eines Telefonats skurrile Begriffe verwenden. Wie die Schauspielerin bei dem Gespräch mit einem Restaurant Wörter wie „Rübenkraut“, „Nadelbaum“ oder „Klobrille“ erfolgreich einbauen könnte? Auch das Publikum kommt nicht zu kurz. Gernot Haas und seine Teamkollegin Nicole Beutler versuchen sich am Publikumsprank unter dem Motto "CSI Breitenfurt". Als Mitarbeiter einer Baufirma haben sie auf dem Nachbarsgrundstück des Publikums-Freundes, nach Grabungsarbeiten, Kisten mit weißem Pulver gefunden. Stellt sich nur noch die Frage, wem diese Boxen gehören?
