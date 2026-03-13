Desperate Housewives
Folge 20: Gift
42 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Bree hat Schwierigkeiten mit den schlechten Manieren ihrer Hausgäste Juanita und Celia. Da auch Gabrielle ihnen kein Benehmen beibringen kann, will Bree sich darum kümmern. Es kommt zum Streit zwischen Bree und Carlos ... Als Felicia erfährt, dass Susan sich so rührend um Paul kümmert, heckt sie einen verteufelten Plan aus ... Tom hat Renee und Lynette mit der Einrichtung seines Büros beauftragt. Während Renee sich an seine Wünsche hält, scheint Lynette alles besser zu wissen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
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