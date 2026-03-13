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Desperate Housewives

Gift

ATV 2Staffel 7Folge 20vom 13.03.2026
Gift

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Desperate Housewives

Folge 20: Gift

42 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Bree hat Schwierigkeiten mit den schlechten Manieren ihrer Hausgäste Juanita und Celia. Da auch Gabrielle ihnen kein Benehmen beibringen kann, will Bree sich darum kümmern. Es kommt zum Streit zwischen Bree und Carlos ... Als Felicia erfährt, dass Susan sich so rührend um Paul kümmert, heckt sie einen verteufelten Plan aus ... Tom hat Renee und Lynette mit der Einrichtung seines Büros beauftragt. Während Renee sich an seine Wünsche hält, scheint Lynette alles besser zu wissen ...

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