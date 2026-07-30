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Desperate Housewives

Partytime

sixxStaffel 7Folge 23vom 30.07.2026
Partytime

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Desperate Housewives

Folge 23: Partytime

42 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Susan ist sauer, weil ihre Freundinnen am Tag ihrer Rückkehr keine Zeit haben ... Bree erfährt, dass der Fortschritt von Chucks Scheidung anscheinend nur von der Stimmung seiner Ex-Frau Doreen abhängt. Sie will Doreen aufheitern ... Lynette und Tom unterhalten sich über die Zukunft ihrer Beziehung und Tom macht einen Vorschlag, der Lynette gar nicht gefallen will ... Gabrielle bedroht ihren Stiefvater Alejandro mit einer Waffe und will, dass er geht und nie wieder zurückkommt ...

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