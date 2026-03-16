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Desperate Housewives

Albträume

ATV 2Staffel 7Folge 21vom 16.03.2026
Albträume

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Desperate Housewives

Folge 21: Albträume

42 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12

Paul weiß nun, dass er keinen Herzinfarkt hatte. Er lässt Susans gekochtes Essen untersuchen. Sein Verdacht bestätigt sich - es war vergiftet. Susan hingegen versucht, ihre Stelle an der Schule wiederzubekommen ... Juanita hat nach einem Horrorfilm etwas Angst, doch Gabrielle versucht sie schnell zu beruhigen ... Die Spannungen zwischen Tom und Lynette verstärken sich und die beiden sind sich mal wieder nicht einig ... Bree hat ein Date mit Chuck, doch er verheimlicht etwas.

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