Desperate Housewives
Folge 21: Albträume
42 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Paul weiß nun, dass er keinen Herzinfarkt hatte. Er lässt Susans gekochtes Essen untersuchen. Sein Verdacht bestätigt sich - es war vergiftet. Susan hingegen versucht, ihre Stelle an der Schule wiederzubekommen ... Juanita hat nach einem Horrorfilm etwas Angst, doch Gabrielle versucht sie schnell zu beruhigen ... Die Spannungen zwischen Tom und Lynette verstärken sich und die beiden sind sich mal wieder nicht einig ... Bree hat ein Date mit Chuck, doch er verheimlicht etwas.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
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