Detektiv Conan
Folge vom 30.10.2025: Die verschwundene Seite
24 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Ayumi stößt in der Schulbibliothek auf ein Buch, in dem die letzte Seite fehlt. Da sie diese für ihre Hausaufgabe benötigt, bittet sie Conan, ihr bei der Suche nach dem vermissten Blatt Papier zu helfen. Zunächst wollen die beiden den Schüler ausfindig machen, der "Alecs Abenteuer" zuletzt ausgeliehen hat.
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment