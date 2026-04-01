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Deutschlands Küsten

Von Bremerhaven bis Hamburg

xploreStaffel 1Folge 2vom 01.04.2026
Von Bremerhaven bis Hamburg

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Deutschlands Küsten

Folge 2: Von Bremerhaven bis Hamburg

52 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

In der zweiten Folge folgt das Filmteam der niedersächsischen Nordseeküste von Bremerhaven bis zur Elbmündung und von dort bis in den Hamburger Hafen, Deutschlands Tor zur Welt.

Weitere Folgen in Staffel 1

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