Von Bremerhaven bis HamburgJetzt kostenlos streamen
Deutschlands Küsten
Folge 2: Von Bremerhaven bis Hamburg
52 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
In der zweiten Folge folgt das Filmteam der niedersächsischen Nordseeküste von Bremerhaven bis zur Elbmündung und von dort bis in den Hamburger Hafen, Deutschlands Tor zur Welt.
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Deutschlands Küsten
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6