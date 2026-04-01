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Deutschlands Küsten

Von St. Peter-Ording bis zu den Halligen

xploreStaffel 1Folge 4vom 01.04.2026
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Deutschlands Küsten

Folge 4: Von St. Peter-Ording bis zu den Halligen

53 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Die vierte Folge beginnt beim Leuchtturm Westerheversand, dem Wahrzeichen der nordfriesischen Halbinsel Eiderstedt und führt durchs Wattenmeer in die Welt der Halligen.

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