Von Hamburg bis St. Peter-OrdingJetzt kostenlos streamen
Deutschlands Küsten
Folge 3: Von Hamburg bis St. Peter-Ording
52 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Von Hamburg nach Sankt Peter-Ording führt der dritte Teil von "Deutschlands Küsten". Von der Elbmündung geht es über Deutschlands einzige Hochseeinsel Helgoland bis auf die Halbinsel Eiderstedt an der Küste von Nordfriesland.
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Deutschlands Küsten
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6