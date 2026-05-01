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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 82vom 12.05.2026
Mord über den Wolken

Mord über den WolkenJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 82: Mord über den Wolken

45 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6

Dr. Mark Sloan und Amanda fliegen zu einem Ärztekongress nach Zürich. Einige Stunden nach dem Start bekommen die Piloten und die Stewardess Deb plötzlich heftige Krämpfe. Sie fallen in Ohnmacht - ein Fall von Vergiftung. Der Jumbo ist führerlos. Ein Passagier bietet sich an, das Flugzeug zu fliegen. Mark findet heraus, dass es sich bei ihm um einen unehrenhaft entlassenen Militärpiloten handelt. Er will beweisen, dass er trotz allem ein ausgezeichneter Pilot ist ...

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