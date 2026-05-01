Staffel 4Folge 84vom 13.05.2026
Im Visier der MörderJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 84: Im Visier der Mörder
46 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 6
Sam Rosser, ein Verbrecher, den Dr. Sloan hinter Gitter gebracht hat, ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Bei seiner Verurteilung hatte Rosser Rache geschworen. Steve befürchtet das Schlimmste, doch Dr. Sloan nimmt die Drohungen nicht ernst. Als es zu Anschlägen auf ihn kommt, stellt Steve seinen Vater unter Polizeischutz. Dann explodiert auch noch Dr. Sloans Wagen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./ & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: TM & 2021 ViacomCBS All Rights Reserved./
Enthält Produktplatzierungen