Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 85vom 15.05.2026
Mord unter Komödianten

Mord unter KomödiantenJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 85: Mord unter Komödianten

45 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 6

Als der Komiker Harvey Huckaby ins Pantheon der Showgrößen aufgenommen wird, reagiert sein ehemaliger Partner Tim eifersüchtig. Er beschließt, Harvey zu ermorden, doch seine Attentate schlagen fehl. Bei einem weiteren Anschlag kommt Harveys Frau Susan ums Leben - sie war früher mit Tim verheiratet. Nur Dr. Mark Sloan glaubt Tim, dass er diesen Anschlag nicht verübt hat ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Diagnose: Mord
SAT.1 GOLD

Diagnose: Mord

Alle 3 Staffeln und Folgen