Staffel 8Folge 173vom 17.07.2026
Gefährlicher TanzJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 173: Gefährlicher Tanz
45 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Als die Reporterin Ellen Zeugin des Mordes an ihrem Informanten Phil wird, macht sie anonym in einem Artikel die Sekte der Earthonomisten für den Mord verantwortlich. Da Ellen nach einem Anschlag auf ihr Haus um ihr Leben fürchtet, zieht sie mit Steve in ein Hotel. Mark hat sich indessen in die Sekte eingeschleust und ermittelt als Hauptverdächtigen den Schauspieler Gene Trent. Ellen und Phil wollten sein Verhältnis mit Sektenführer Stafford an die Öffentlichkeit bringen.
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television