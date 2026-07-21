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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 178vom 21.07.2026
Rettung aus der Flammenhölle

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Diagnose: Mord

Folge 178: Rettung aus der Flammenhölle

45 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Dr. Mark Sloan muss sich diesmal mit Geistern auseinandersetzen: Als Craig im Keller des Krankenhauses eine Dokumentation über seine Mutter drehen will, die vor 25 Jahren spurlos verschwundene Krankenschwester Blair Lawson, ereignen sich unerklärliche Dinge. Geht der Geist von Craigs Mutter im Keller um? Sloan will der Sache auf den Grund gehen, doch der Hausmeister warnt ihn eindringlich davor, sich in den Keller zu begeben - was Sloan natürlich erst recht anstachelt ...

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