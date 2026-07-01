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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 177vom 21.07.2026
Todesmusik

TodesmusikJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 177: Todesmusik

45 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Dr. Sloan hat Ärger mit seinem Nachbarn Calvin, der mit seiner lauten Musik der gesamten Nachbarschaft auf die Nerven geht. Doch auch ständige Beschwerden halten ihn nicht von der nächtlichen Ruhestörung ab. Als sich seine Freundin Geraldine bei Sloan für Calvins Verhalten entschuldigt, dreht Calvin durch: Er kriegt einen Tobsuchtsanfall und tötet seine Freundin. Sein Versuch, die Leiche im Meer zu versenken, wird von Sloan beobachtet. Doch niemand schenkt ihm Glauben ...

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