Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Abenteuer von Max & Molly

Gestrandet

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 1vom 14.01.2026
Gestrandet

GestrandetJetzt kostenlos streamen

Die Abenteuer von Max & Molly

Folge 1: Gestrandet

27 Min.Folge vom 14.01.2026

Pinguin Max wird auf die große Reise vom Nord zum Südpol geschickt. Auf der anderen Seite der Welt ist das Känguruhmädchen Molly auf Abenteuersuche. Zwischen den beiden Reiserouten liegt die Knubbelsinsel, deren Bewohner noch nichts von ihrem Besuch ahnen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Abenteuer von Max & Molly
Studio 100 International
Die Abenteuer von Max & Molly

Die Abenteuer von Max & Molly

Alle 1 Staffeln und Folgen