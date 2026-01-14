Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 12vom 14.01.2026
Folge 12: Die Dschungelexpedition

27 Min.Folge vom 14.01.2026

Miss Elli träumt von einem Dschungel auf der Knubbelsinsel. Buchstabiene steht ihr mit gutem Rat zur Seite. Aber Ellis Traum erleidet das gleiche Schicksal wie ihr Leuchtturmschlüssel.

