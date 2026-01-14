Die Abenteuer von Max & Molly
Folge 9: Die Notlandung
27 Min.Folge vom 14.01.2026
Der Roboter Zuviel wird von dem Energiekristall an Bord des Bananobils gelockt, das sich unversehens in die Lüfte erhebt. Zuviel protestiert nach Leibeskräften, doch der Kristall will seinem neuen Freund die Welt zeigen.
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0