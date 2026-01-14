Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Abenteuer von Max & Molly

Die Notlandung

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 9vom 14.01.2026
Die Notlandung

Die NotlandungJetzt kostenlos streamen

Die Abenteuer von Max & Molly

Folge 9: Die Notlandung

27 Min.Folge vom 14.01.2026

Der Roboter Zuviel wird von dem Energiekristall an Bord des Bananobils gelockt, das sich unversehens in die Lüfte erhebt. Zuviel protestiert nach Leibeskräften, doch der Kristall will seinem neuen Freund die Welt zeigen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Abenteuer von Max & Molly
Studio 100 International
Die Abenteuer von Max & Molly

Die Abenteuer von Max & Molly

Alle 1 Staffeln und Folgen