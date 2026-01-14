Die Abenteuer von Max & Molly
Folge 2: Die Entdeckung
28 Min.Folge vom 14.01.2026
Kaum sind Max und Molly auf der Knubbelsinsel gelandet, wird diese von einem heftigen Erdbeben heimgesucht. Glücklicherweise erleidet niemand größeren Schaden. Durch die Erdbewegungen hat die Knubbelsinsel noch eine Schwester bekommen.
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0