Die Bambis
Folge 1: Die Wildnis ruft
49 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 6
Senad entführt seine Familie auf ein Abenteuer-Wochenende in die Wildnis. Leider kommt der Trip bei seinen Liebsten nicht so gut an: Die Teenies fühlen sich ohne WLAN von der Welt abgeschnitten und Bambi fehlt der Zimmerservice ...
Produktion:AT, 2023
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4