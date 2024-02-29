Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Bambis
Staffel 2Folge 2vom 29.02.2024
49 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 6

Die Bambis stehen kurz vor ihrer Abreise aus dem Survival-Camp. Doch bevor es wieder nach Hause geht, müssen sich alle noch der "Escape Challenge" stellen. Senad will wissen, wie gut seine Familie zusammenhält. Daheim steht für ihn und seine Frau dann erneut der Gang zur Paartherapeutin auf dem Plan.

