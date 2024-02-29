Familiengeheimnisse im Survival-CampJetzt kostenlos streamen
Die Bambis
Folge 2: Familiengeheimnisse im Survival-Camp
49 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 6
Die Bambis stehen kurz vor ihrer Abreise aus dem Survival-Camp. Doch bevor es wieder nach Hause geht, müssen sich alle noch der "Escape Challenge" stellen. Senad will wissen, wie gut seine Familie zusammenhält. Daheim steht für ihn und seine Frau dann erneut der Gang zur Paartherapeutin auf dem Plan.
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4