Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Bambis

Schifoan is des Leiwandste?

ATVStaffel 2Folge 4vom 14.03.2024
Schifoan is des Leiwandste?

Schifoan is des Leiwandste?Jetzt kostenlos streamen

Die Bambis

Folge 4: Schifoan is des Leiwandste?

45 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 6

Nina lädt ihre Familie zu einem Ski-Urlaub ein. Blöd: Außer ihr stand bislang noch niemanden auf Skiern. Außerdem darf Tochter Larissa in dieser Folge das erste Mal ausgehen. Am Ende hat dann aber nur einer richtig Spaß: Papa Senad.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Bambis
ATV
Die Bambis

Die Bambis

Alle 3 Staffeln und Folgen