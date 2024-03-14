Schifoan is des Leiwandste?Jetzt kostenlos streamen
Die Bambis
Folge 4: Schifoan is des Leiwandste?
45 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 6
Nina lädt ihre Familie zu einem Ski-Urlaub ein. Blöd: Außer ihr stand bislang noch niemanden auf Skiern. Außerdem darf Tochter Larissa in dieser Folge das erste Mal ausgehen. Am Ende hat dann aber nur einer richtig Spaß: Papa Senad.
Die Bambis
Produktion:AT, 2023
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4