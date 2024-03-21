Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Bambis

Lampenfieber und Hüttengaudi

ATVStaffel 2Folge 5vom 21.03.2024
Lampenfieber und Hüttengaudi

Lampenfieber und HüttengaudiJetzt kostenlos streamen

Die Bambis

Folge 5: Lampenfieber und Hüttengaudi

50 Min.Folge vom 21.03.2024Ab 6

Im Staffelfinale von "Die Bambis" legt die chaotisch liebenswerte Familie einen Auftritt der ganz besonderen Art in der Lugner City hin. Zuvor genießen sie noch ihre Familienauszeit bei einem turbulenten Skiurlaub. Und Bambi gerät beim Fahrschul-Einparken ins Schwitzen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Bambis
ATV
Die Bambis

Die Bambis

Alle 3 Staffeln und Folgen