Die Bambis
Folge 5: Lampenfieber und Hüttengaudi
50 Min.Folge vom 21.03.2024Ab 6
Im Staffelfinale von "Die Bambis" legt die chaotisch liebenswerte Familie einen Auftritt der ganz besonderen Art in der Lugner City hin. Zuvor genießen sie noch ihre Familienauszeit bei einem turbulenten Skiurlaub. Und Bambi gerät beim Fahrschul-Einparken ins Schwitzen.
Die Bambis
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4