Die Bambis
Folge 3: Fahrschule Bambi
48 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 6
Tochter Larissa bekommt von Bambi und Senad eine private Fahrstunde spendiert - mit den beiden als Fahrlehrer. Auch sonst gibt es rund um das älteste Kind so manch Trubel: Darf sie ein Tattoo bekommen? Und wie wird man eigentlich Influencer?
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4