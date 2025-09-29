Mit Freund und Wohnmobil ins ChaosJetzt kostenlos streamen
Die Bambis
Folge 1: Mit Freund und Wohnmobil ins Chaos
49 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 6
Larissa bringt zum ersten Mal ihren neuen Freund mit nach Hause – doch ob er dem kritischen Blick der Familie standhält, bleibt abzuwarten. Parallel startet die Familie in einen Wohnmobil-Urlaub, der Senads Idee war. Während er Abenteuer erwartet, kommen bei Bambi schon früh Zweifel auf: Ist das wirklich eine gute Idee?
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4