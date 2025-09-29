Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Bambis

Mit Freund und Wohnmobil ins Chaos

ATVStaffel 3Folge 1vom 29.09.2025
Folge 1: Mit Freund und Wohnmobil ins Chaos

49 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 6

Larissa bringt zum ersten Mal ihren neuen Freund mit nach Hause – doch ob er dem kritischen Blick der Familie standhält, bleibt abzuwarten. Parallel startet die Familie in einen Wohnmobil-Urlaub, der Senads Idee war. Während er Abenteuer erwartet, kommen bei Bambi schon früh Zweifel auf: Ist das wirklich eine gute Idee?

ATV
