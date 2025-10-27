Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Bambis

Chaos für den guten Zweck

ATVStaffel 3Folge 5vom 27.10.2025
Chaos für den guten Zweck

Chaos für den guten ZweckJetzt kostenlos streamen

Die Bambis

Folge 5: Chaos für den guten Zweck

50 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12

Beim Garagen-Flohmarkt fällt es Bambi schwer, sich von ihren geliebten Handtaschen zu trennen. Senads altes Bügeleisen-Geschenk soll dagegen schnell weg. Bei einer Promi-Charity-Veranstaltung kellnern die beiden für den guten Zweck, doch Senads Übereifer nervt Bambi. Kurzerhand lässt sie ihn von einem Hypnotiseur "ruhigstellen". Zu guter Letzt wagen sich die Bambis ins Radio - mit unerwarteten Pannen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Bambis
ATV
Die Bambis

Die Bambis

Alle 3 Staffeln und Folgen