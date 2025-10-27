Chaos für den guten ZweckJetzt kostenlos streamen
Die Bambis
Folge 5: Chaos für den guten Zweck
50 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Beim Garagen-Flohmarkt fällt es Bambi schwer, sich von ihren geliebten Handtaschen zu trennen. Senads altes Bügeleisen-Geschenk soll dagegen schnell weg. Bei einer Promi-Charity-Veranstaltung kellnern die beiden für den guten Zweck, doch Senads Übereifer nervt Bambi. Kurzerhand lässt sie ihn von einem Hypnotiseur "ruhigstellen". Zu guter Letzt wagen sich die Bambis ins Radio - mit unerwarteten Pannen.
Die Bambis
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4