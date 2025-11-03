Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Bambis

Staffel 3Folge 6vom 03.11.2025
Folge 6: Familienfahrt mit Folgen

51 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Larissas erste L17-Übungsfahrt mit Mama Bambi steht an, beginnt jedoch gleich mit einem Schockmoment. Außerdem reist die Familie per Zug nach Budapest, wo Senads Zahnprobleme behandelt werden sollen. Bambi zieht ihren Mann damit auf und erwartet, dass er am Ende des Tages in einen Apfel beißen kann. Zum Staffelfinale planen die Bambis dann noch ihr erstes gemeinsames Musikvideo. Die Dreharbeiten gestalten sich jedoch chaotisch, was das Kamerateam vor Herausforderungen stellt.

