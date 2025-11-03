Familienfahrt mit FolgenJetzt kostenlos streamen
Die Bambis
Folge 6: Familienfahrt mit Folgen
51 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Larissas erste L17-Übungsfahrt mit Mama Bambi steht an, beginnt jedoch gleich mit einem Schockmoment. Außerdem reist die Familie per Zug nach Budapest, wo Senads Zahnprobleme behandelt werden sollen. Bambi zieht ihren Mann damit auf und erwartet, dass er am Ende des Tages in einen Apfel beißen kann. Zum Staffelfinale planen die Bambis dann noch ihr erstes gemeinsames Musikvideo. Die Dreharbeiten gestalten sich jedoch chaotisch, was das Kamerateam vor Herausforderungen stellt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Bambis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4