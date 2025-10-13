Die Bambis
Folge 3: Bambis vs. Wild
48 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 6
Die Bambis lenken sich beim Soccergolf vom Campingchaos ab – mit wenig Erfolg: Larissa hat keine Lust, Senad erkennt sein Fußball-Tief, und Bambi schummelt. Zurück am Campingplatz will Bambi zum Abschied kochen – ausgerechnet im Urlaub, den nur Senad wollte. Kaum daheim, folgt der Schock: Richard Lugner ist tot. Am Begräbnistag lässt Nina Senad sitzen – die Beziehung steht erneut vor dem Aus. Paarberatung ist angesagt.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
6
