Die Bambis

Bambis vs. Wild

ATVStaffel 3Folge 3vom 13.10.2025
Bambis vs. Wild

Die Bambis

Folge 3: Bambis vs. Wild

48 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 6

Die Bambis lenken sich beim Soccergolf vom Campingchaos ab – mit wenig Erfolg: Larissa hat keine Lust, Senad erkennt sein Fußball-Tief, und Bambi schummelt. Zurück am Campingplatz will Bambi zum Abschied kochen – ausgerechnet im Urlaub, den nur Senad wollte. Kaum daheim, folgt der Schock: Richard Lugner ist tot. Am Begräbnistag lässt Nina Senad sitzen – die Beziehung steht erneut vor dem Aus. Paarberatung ist angesagt.

ATV
