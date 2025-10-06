Stromlos, planlos, toilettenlosJetzt kostenlos streamen
Die Bambis
Folge 2: Stromlos, planlos, toilettenlos
50 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 6
Die Bambis erreichen ihren Campingplatz in Kärnten, doch der Urlaub beginnt holprig: Strom fehlt, Wasser läuft nicht, und das Zelt bereitet Probleme. Die größte Herausforderung: die Camping-Toilette. Zur Ablenkung versuchen sie sich im Wasserskifahren – ebenfalls schwieriger als gedacht. Schließlich stellt sich Bambi ihren Ängsten im Reptilienzoo.
Die Bambis
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4