Die Beckenbauer - Pools der Superlative
Folge vom 20.10.2018: Spaß trifft auf Entspannung
45 Min.Folge vom 20.10.2018
J.B. Holmes spielt die PGA-Tour und ist bis zu 32 Wochen im Jahr unterwegs. Nach den Turnieren freut sich der Profigolfer auf entspannte Tage daheim, an denen er wieder Kraft auftanken kann. Ein neues Haus in einer exklusiven Wohngegend in Florida wird gerade gebaut - und das Team von „Lucas Lagoons“ soll sich um den Pool kümmern. Oder besser gesagt um die Badelandschaft mit Spa-, Spiel- und Sportbereich, denn in der gediegenen Wellness-Oase soll unter Palmen auf der Wasserrutsche die ganze Familie des Promikunden Spaß haben.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.