Die Beckenbauer - Pools der Superlative
Folge vom 27.10.2018: Die natürliche Oase
44 Min.Folge vom 27.10.2018
Die raue Oberfläche eignet sich mit ihren tollen Strukturen hervorragend für einen Wasserfall und auf der glatten Seite kann man prima laufen. Deshalb arbeiten die Beckenbauer in Sarasota mit Kalksteinfels. Darüber hinaus kommen in Florida stabile Teichfolie und Faserbeton zum Einsatz. Lucas Congdon und sein Team heben dort im Garten ihres Kunden über 200 Kubikmeter Erde aus, um Platz für eine natürliche Oase zu schaffen. Denn Frank Giuffre und seine Frau Heather wünschen sich eine Mischung aus Pool und Teich, in der man herrlich relaxen kann.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.