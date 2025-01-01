Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

just cookingStaffel 10Folge 1
Folge 1: Paolo Casagrande

25 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Paolo Casagrande ist der offiziell beste Koch von Barcelona! Sein luxuriöses "Lasarte" ist als einziges Restaurant der Stadt mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet worden.

