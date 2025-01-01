Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 10: David Klinch
26 Min.Folge vom 01.01.2025
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: David Kinch gilt als Erfinder der neuen zeitgenössischen Küche Kaliforniens. In seinem Restaurant Manresa, eine Stunde südlich von San Francisco, vereint er ein tiefes Verständnis der klassischen Küche mit der Offenheit, alles zu probieren.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0