Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

David Klinch

just cookingStaffel 10Folge 10vom 01.01.2025
Folge 10: David Klinch

26 Min.Folge vom 01.01.2025

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: David Kinch gilt als Erfinder der neuen zeitgenössischen Küche Kaliforniens. In seinem Restaurant Manresa, eine Stunde südlich von San Francisco, vereint er ein tiefes Verständnis der klassischen Küche mit der Offenheit, alles zu probieren.

