Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 7: Sven Wassmer
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Sven Wassmer bringt die Alpen auf den Teller! In der imposanten Bergwelt von Graubünden definiert der erst 31-jährige Sternekoch die alpine Küche neu.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
