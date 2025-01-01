Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 6: Jari Vesivalo
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Jari Vesivalo gilt als DER Star der jungen, finnischen Küche. Puristisch, elegant und naturverbunden sind seine Kreationen, die im Restaurant Olo direkt am Hafen von Helsinki aufgetischt werden.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Copyrights:© Servus TV