Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 4: Mingoo Kang
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Seoul - eine Metropole entdeckt ihr Fine Dining Potential! Mingoo Kang, Gründer des Restaurants Mingles, bringt die uralten Küchentraditionen seines Landes auf ein neues, luxuriöses Level.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV